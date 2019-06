Phänomenales Solo-Tor entscheidet U20-WM-Finale

Die U20-WM endete diese Woche mit einer Riesenüberraschung: Die Ukraine sicherte sich den ersten großen Titel in ihrer noch jungen Fußballgeschichte. Den Sieg einzufahren war alles andere als leicht, Südkorea erwies sich wie erwartet als schwerer Gegner und ging auch in Führung. Erst in den Schlussminuten entschied Georgi Tschitaischwili mit einem sehenswerten Solo das Finale (3:1). Zuvor trafen Kangin Lee für Südkorea und zweimal Vladislaw Supriaga für die Ukraine. Der Trainer der Sieger heißt übrigens Oleksandr Petrakow.