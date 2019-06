Nova Rock: Die Toten Hosen begeistern die Massen

Mit einem Grinsen im Gesicht beendeten auch Papa Roach ihren Auftritt. Die US-Rockband, die vor 19 Jahren mit „Last Resort“ ihren Durchbruch gefeiert hat, ist nämlich immer noch in der Lage, Zehntausende zum Feiern zu bringen. Alte Hits wie „Between Angels and Insects“, die noch stärker im Nu-Metal verhaftet sind, kamen ebenso gut an wie neues Material, das nicht nur bei „Feel Like Home“ ein Faible für poppige Sounds durchschimmern ließ. In Erinnerung an den verstorbenen Prodigy-Sänger Keith Flint gab es zudem ein knackiges „Firestarter“-Cover. Vom Rock ging es danach direkt zum Hip-Hop von Bonez MC und RAF Camora, die ihrem Exotenstatus am Nova Rock mit reichlich Attitüde und Animation entgegenwirkten. Es gibt ja letztlich kaum etwas, was unter der burgenländischen Sonne nicht Platz hat.