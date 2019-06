Favorit finishte unter der Elf-Stunden-Schallmauer

„Alles war perfekt, keine Probleme. Nur die tolle Aussicht genießen war leider nicht möglich“, meinte der World Tour-Topmann. 50 Kilometer hatte Capell mit Andris Ronimoiss einen Begleiter, am Zwölferhorn-Anstieg setzte er sich vom Letten ab, lief bis ins Ziel am Kapitelplatz ein einsames Rennen. Sein Rivale war, nur rund 10:32 Minuten zurück starker Zweiter, am Ende auch zufrieden: „Meine beste Ultra-Platzierung in dem Jahr!“ Aufgrund von Knieproblemen war er heuer erst spät ins Training eingestiegen, hatte bei zwei Rennen aufgeben müssen.