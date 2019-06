Trauer um Baukünstler Wilhelm Holzbauer

Der gebürtige Itzlinger - der Stadtteil war damals noch eine eigene Gemeine - war ein international gefeierter Baukünstler, der mit seiner pragmatischen Architektur das Bild mehrerer Städte prägte: In Salzburg plante er den Umbau des „Haus für Mozart“, die neue Uni in Freisaal und die Pfarrkirche in Parsch. In Wien entwarf er das Konzept für die Fußgängerzone in der Kärntner Straße, gestaltete die Ringstraßengalerien und das Innere des Gasometer D in Simmering. International wirkte er in Amsterdam (Rathaus, Oper) und Baden-Baden (Festspielhaus).