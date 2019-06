Neumarkt baut um Millionen für Kinder aus

Mehr als drei Millionen Euro für den Ausbau der Schulen und der Nachmittagsbetreuung, 3,5 Millionen für den Kindergarten und die Krabbelgruppe: Neumarkt investiert kräftig in die Einrichtungen für die Jüngsten in der Stadt. In den Sommerferien verwandeln sich die Volksschulen Neumarkt und Sighartstein in Baustellen.