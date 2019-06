Christian Deutsch: „Lösungen statt Pizzen liefern“

„Krone“: Herr Deutsch, der SPÖ-Wahlkampf 2017 war geprägt von Pannen, bis zur Verhaftung des bis dahin als Polit-Guru geltenden Tal Silberstein. Was soll anders werden?

Christian Deutsch: Was 2017 und 2019 gleich ist: Der ÖVP-Obmann hat die Koalition gesprengt und Neuwahlen vom Zaun gebrochen. Was 2019 anders wird, ist, dass wir uns an einer Schlammschlacht definitiv nicht beteiligen. Interessant ist auch, dass Herbert Kickl auf Facebook schon wieder mit einer Koalition nach der Wahl liebäugelt.