Ukraine krönt sich erstmals zum U20-Weltmeister

Die Osteuropäer setzten sich beim Turnier in Polen am Samstag im Endspiel gegen Südkorea mit 3:1 (1:1) durch. Die Koreaner gingen in Lodz bereits in der 5. Minute per Elfmeter in Führung, Vladyslav Supriaha drehte die Partie aber per Doppelpack (34., 53.), ehe noch Georgij Zitaischwili (89.) traf.