Landwirt (27) geriet in einen Heuschwader

Ein 27-Jähriger war Samstagabend mit seinem Großvater (90) auf einem Feld in Malta mit dem Zusammenschlagen von Heu beschäftigt. Der 90-Jährige lenkte dabei den Traktor mit angehängtem Heuschwader. „Da sich Heu in den Rädern vergangen hatte, hielt der Lenker an und betätigte die Kupplung, wodurch die Wendegabeln am Heuschwader zum Stillstand kamen“, heißt es bei der Polizei. Der 27-Jährige entfernte daraufhin mit seinen Händen das verwickelte Heu aus den Rädern. Plötzlich dürfte der Großvater von der Kupplung abgerutscht sein, wodurch sich die Wendegabeln wieder drehten und seinen Enkel am rechten Unterarm und im Bauchbereich trafen. Der Landwirt wurde ins Krankenhaus nach Spittal gebracht.