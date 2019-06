Griff in das Heugebläse: Steirer schwer verletzt

Der 33-Jährige führte gegen 13:20 Uhr im Beisein seines Vaters Heuarbeiten am elterlichen Hof durch und blies mittels eines Heugebläses Heu auf die Tenne. Da sich im Bereich der sich drehenden Schaufeln Heu verstopft hat, versuchte er das Problem händisch zu lösen. Dabei griff er zu weit in das Gebläse und zog sich schwere Fingerverletzungen zu. Aufgrund der Verletzung wurden der Notarzt, das ÖRK sowie der Rettungshubschrauber des ÖAMTC verständigt. Nach Erstversorgung vor Ort wurde der 33-Jährige in das LKH Graz geflogen.