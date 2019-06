Lungau schiebt die Windkraft zehn Jahre zurück

Der Regionalverband hatte vorab versprochen, dass es keine Ja-oder-Nein-Entscheidung sein sollte und stimmte daher für ein „Nein, aber“. Damit startet der Lungau in eine zehnjährige Vorbereitungs- und Evaluierungsphase mit konkreten Forderungen an das Land Salzburg: „Wir wollen, dass man die möglichen Produktionsstätten fair auf das Bundesland Salzburg verteilt. Außerdem sollen die Bürger und die Gemeinden in die Projekte miteinbezogen werden“, so die klare Ansage von Obmann Manfred Sampl.