Schwimmerin (74) erlitt Herzinfarkt und ertrank

„Die Frau war 20 Meter vom Ufer entfernt und bereits fünf Minuten unter Wasser, als sie von Badegästen entdeckt und geborgen wurde“, schildert ein Polizist. Die Badegäste im Schwimmbad in der Gemeinde Treffen am Ossiacher See und auch ein Notarzt leiteten sofort die Wiederbelebung ein, doch die Versuche blieben erfolglos.