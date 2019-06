Motorradunfälle: 2 Steirer und ein Wiener verletzt

Abschürfungen am Bein

Eigenverschulden verursachte dagegen der Unfall in Gstatterboden. Der Wiener lenkte sein Motorrad auf der Bundesstraße B 146 aus Richtung Hieflau kommend in Fahrtrichtung Admont. Im Bereich einer starken Linkskurve, kurz nach dem Ortsgebiet von Gstatterboden, bremste er bei Straßenkilometer 101,6 sein Motorrad stark ab und kollidierte mit einer Stützmauer. Der 52-Jährige kam zu Sturz und zog sich Abschürfungen am linken Bein zu. Am Motorrad entstand ein leichter Sachschaden. Das Rettungsteam der Feuerwehrrettung Admont lieferte den Verletzten ins Landeskrankenhaus Rottenmann ein. Die freiwillige Feuerwehr Hall bei Admont führte die Reinigung der Unfallstelle durch.