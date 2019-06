Der Steiermark drohen noch heftigere Unwetter

Gut ein Jahr ist es her, dass heftige Unwetter und Starkregen die Steiermark und speziell Graz erschüttert haben - nach den hohen Temperaturen der jüngsten Zeit drohen am Sonntag laut Meteorologen heftige Gewitter mit Blitz und Donner. Wie wird das in der Zukunft? Modelle liefern eindeutige Prognosen.