Erste Messe seit Brand in Notre Dame abgehalten

Aus Sicherheitsgründen wurden nur rund 30 Menschen in die Kirche gelassen. Diese mussten zudem Helme tragen. Die Messe fand in einer Kapelle am östlichen Ende der weltberühmten Pariser Kathedrale statt. Die Diözese kündigte an, sobald es aus Sicherheitsgründen möglich sei, einen Andachtsraum auf dem Vorplatz der Kirche zu errichten. Dort sollen Gläubige auch die Beichte ablegen können.