Fußgängerin von Quad angefahren - Fahrerflucht

Eine 47-jährige Steinhauserin ist Samstagmittag in der Fußgängerzone in Wels von einem Elektro-Quad angefahren und verletzt worden. Die Fußgängerin erlitt eine Wunde und eine Prellung am linken Bein. Der Unfalllenker blieb nur kurz stehen, sagte, dass „das schon wieder werden“ würde und flüchtete anschließend von der Unfallstelle.