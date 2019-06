Scheibe eingeschlagen und 34 Sägen gestohlen

Unbekannte Täter haben Samstagfrüh in Knittelfeld in ein Garten- und Landwirtschaftsgerätegeschäft eingebrochen. Gegen vier Uhr früh schlugen die Täter die Auslagenscheibe des in der Kärntner Straße gelegenen Geschäftes ein. Dabei wurden nicht weniger als 34 Elektro- und Motorsägen im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet. Laut Mitteilung der steirischen Polizei dürften die Täter danach mit einem weißen Kastenwagen geflüchtet sein.