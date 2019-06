Gesundheitskasse: Logo kostet satte 400.000 Euro

Rote Vertreter von Türkis-Blau überstimmt

Auch in der Kostenfrage für das Logo, das die Gesundheitskasse bekommen soll, dürfte über die roten Vertreter drübergefahren worden sein. Wie die „Krone“ in Erfahrung bringen konnte, hat eine türkis-blaue Mehrheit für den 400.000-Euro-Auftrag gestimmt. Türkise und blaue Vertreter hüllten sich auf Anfrage in Schweigen. Schließlich bestätigte Barbara Teiber, Vorsitzende der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier und rotes Mitglied im Überleitungsausschuss, die „Krone“-Informationen.