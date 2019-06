Jugendbanden bedrohen Kinder auf ihrem Schulweg

„Haben Angst, dass das ganze Viertel kippt“

Der Exekutive sind weitgehend die Hände gebunden. „Die Polizei kann nur die Symptome solcher Fehlentwicklungen abarbeiten, das Grundproblem ist von anderer Seite anzugehen“, erklärt ein Polizeisprecher. Dennoch gebe es laufend Aktionen, die auf Jugendkriminalität abzielen, sowie eigene Spezialisten in den Inspektionen. Den Betroffenen ist das zu wenig: „Wir haben Angst, dass das ganze Viertel kippt. Wo ist die Jugendarbeit an den Hotspots, wo sind die Streetworker an den Öffi-Stationen und Schulen?“