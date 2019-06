Polizistin bei Einsatz zweimal von Hund gebissen

Ein Hund hat am Donnerstag in der Steiermark eine 40-jährige Polizistin während einer Amtshandlung gebissen. Die Polizeistreife war wegen Besitzstörungsstreitigkeiten zum Kammerhof gerufen worden, doch schon beim Aussteigen schnappte der mittelgroße Mischlingsrüde zu und biss die Polizistin zweimal in den Unterarm.