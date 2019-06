Österreich droht ein Wetter-Sommer der Extreme

Nach den 34,3 Grad am Samstag, die in der Wiener City und Tulln in Niederösterreich gemessen wurden, zeigt sich der Sonntag launisch. Kräftigste Gewitter durchbrechen die Tropenhitze. Am Montag halten sich vom Salzkammergut bis zum Wienerwald anfangs einige Wolken, die später der Sonne Platz machen. Gegen Nachmittag gehen in den Alpen und im Süden wieder Schauer nieder. Es kann wild zucken und heftig donnern. Im Donauraum, im östlichen Flachland und im Südosten sollte es trocken bleiben. Die Temperaturen erreichen bis zu 29 Grad. Die Verschnaufpause hält laut Ubimet aber nur kurz an, so steigen die Temperaturen zur Wochenmitte neuerlich an.