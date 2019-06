Fürstin Charlene startete Klassiker in Le Mans

Alonso am Start

Prominentester Teilnehmer ist der frühere Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso. Der Spanier hat das Rennen im Vorjahr gewonnen und strebt heuer im Toyota seinen zweiten Sieg an. Danach will sich der 37-Jährige aus dem Langstrecken-Sport verabschieden. Die beiden Werksautos von Toyota sind mangels starker Konkurrenz anderer Werksteams klare Favoriten.