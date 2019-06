Polizist sagt: „Ich sah, dass ich gefilmt wurde“

Es war am 31. Mai: In Wien fand eine Großdemo von Klima-Aktivisten statt, es kam zu Festnahmen. Danach kursierte ein Video, das einen Polizisten dabei zeigt, wie er auf einen am Boden Liegenden einschlägt. Nun wurde der mittlerweile in den Innendienst versetzte Beamte von der Staatsanwaltschaft einvernommen.