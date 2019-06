Millionen-Krimi: Vorzeige-Cop als Fall für Justiz!

Fingierte Falle?

Die Vorwürfe gegen den multikulturellen Vorzeigebeamten wiegen schwer. Laut Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft soll der Polizist die beiden Investoren bei einem fingierten Geschäft in die Falle gelockt haben. Wie in einem „Tatort“-Krimi, mit Blaulicht und in Uniform (!), seien die beiden arglosen Geschäftsmänner dann „festgenommen“ worden. Um ihnen Probleme wegen vermeintlichen Schwarzgeldes zu ersparen, habe ihnen der Top-Cop mit einem Komplizen bis zu acht Millionen Euro abgeknöpft.