„Kardiologie muss in ruhigere Gewässer kommen“

„Reihung des Vorschlags ist nicht bindend“

Eine engere Wahl wird getroffen, die ausgewählten Bewerber werden zu einem öffentlichen und einem internen Hearing eingeladen.“ Jene drei Bewerber, die in Summe am besten abgeschnitten haben, werden von der Kommission in einem Dreiervorschlag gereiht. Dieser wird mir vorgelegt und erst dann klinke ich mich wieder in den Prozess ein“, schildert der Rektor.