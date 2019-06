Vom Zoll beschlagnahmte Tiere sind in Quarantäne

25 Euro Kosten pro Tag

Die reinrassigen Rottweiler, Dackel, Chow Chow, Cavalier King Charles, Bichon und Pomsky sind seitdem im Tierheim Innsbruck Mentlberg in Quarantäne. Pro Tag und Tier werden dort Kosten von 25 Euro veranschlagt, hinzu kommen Aufwendungen für Tierarzt, Impfungen usw. plus behördliche Sanktionen: „Der Strafrahmen nach dem Tierseuchengesetz liegt bei bis zu 4300 Euro“, heißt es seitens des Zolls. Enorme Kosten für die slowakische Züchterin, die gleich sechs Rassen im Internet-Angebot hat und offenbar „wie am Fließband“ Welpen züchtet.