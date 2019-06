Dubiose Vorgänge bei Vergabe von Klinik-Top-Posten

Im Sommer 2017 wurde der Posten für einen neuen Direktor der Inneren Medizin III - Kardiologie und Angiologie - an der Medizinischen Universität Innsbruck ausgeschrieben. Am 1. Juli tritt der Auserwählte seinen Dienst an. Für Wirbel sorgt das Berufungsverfahren - und die Kritik klingt nach wie vor nicht ab ...