Hollaus als Vierter mit bestem Weltcup-Ergebnis

Perterer war in der vergangenen Woche in Mexiko Weltcup-Dritte gewesen. Ihre Landsfrau Sara Vilic landete in Nur-Sultan, wie Astana seit dem 23. März dieses jahres offiziell heißt, beim Sieg der Japanerin Ai Ueda an der 16. Stelle. Der Salzburger Lukas Pertl wurde 22. Es siegte der Australier Matthew Hauser.