Alko-Lenker überschlug sich kurz nach dem Tunnel

Der 49-jährige Kroate fuhr am Samstag um 3.50 Uhr früh auf der Tauernautobahn in Fahrtrichtung Villach. Kurz nach dem Helbersbergtunnel kam er mit seinem Wagen rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Pkw schlitterte weiter und blieb am Überholfahrstreifen liegen. Zeugen alarmierten sofort die Einsatzkräfte. Ein durchgeführter Alkotest beim Verletzten ergab 0,84 Promille. Der Führerschein wurde dem Mann abgenommen und er wird angezeigt.