Innerhalb von nur einer Sekunde auf die Wildspitze

Die Standortagentur Tirol tourt regelmäßig durch die Nachbarländer, um auf die vielen Vorteile des Standortes Tirol aufmerksam zu machen. Hunderte Firmen konnten so schon nach Tirol gelockt werden. Kein Wunder: Dort zu arbeiten, wo andere Urlaub machen, hat schon was! Und die Rahmenbedingungen sind ebenfalls wesentlich besser als in Deutschland oder Italien.