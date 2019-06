„Jagd auf Wolverine“: Kehrt Logan zurück?

In der Welt der Superhelden ist kaum etwas so konstant wie das Wissen, dass der Tod nicht das Ende ist. Der Tod eines Helden stellt immer den tragischen Höhepunkt einer Geschichte dar, oft sogar eine Wende zur bisherigen Richtung. Meistens trifft es die Leser, manchmal ist man es schon zu sehr gewöhnt. Besonders faszinierend ist es natürlich, wenn ein Charakter das Zeitliche segnet, der nicht so schnell tot zu kriegen ist. Gute Beispiel wären dafür Deadpool, Batman, Superman und nicht zuletzt Wolverine. Nach den tragischen Ereignissen von Wolverine: Der Tod von Wolverine in 2017 blieb die Welt der X-Men um ein Stückchen weniger rauhbeiniger zurück. Charles Soule, der bereits mehrfach über den Kanadier mit den Koteletten schreiben durfte, kehrt nun mit einem Paukenschlag und den beiden Sonderbänden Jagd auf Wolverine 1 und 2 zurück und lüftet den Vorhang für eine Rückkehr, die sich bereits 2018 ankündigte.



„Das Letzte was wir jetzt noch gebrauchen können ist ein weiterer Wolverine-Klon“

Wolverine hieß natürlich nicht immer so wie der unverwüstlich wirkende Vielfraß. Geboren wurde der Mutant James Howlett im 19. Jahrhundert, wo er als verhätschelter Sohn eines Großgrundbesitzers die ersten Jahre seiner Kindheit verbrachte. Durch einen schrecklichen Unfall erkennt der Junge nicht nur seine Mutantenkräfte, sondern auch das er in Wahrheit das Ergebnis einer Affäre seiner Mutter und dem Hofverwalter war. Er tut das was er am Besten kann und flieht, um mit dem Namen Logan in einer Minenstadt einen Neuanfang zu wagen. Es dauert Jahrzehnte bis der junge Mann mit den ausfahrbaren Krallen und den unglaublichen Selbstheilungskräften vom ominösen Waffe-X-Programm aufgegabelt wird und dort mit dem Metall Adamantium zu einer Superwaffe gemacht wird. Wolverine, der vieles ist, aber keine schlechte Seele schließt sich nach vielen Kämpfen den X-Men unter Professor Charles Francis Xavier an und wird ein unersetzbarer Teamleader und Mentor. Während er einige Klone sein Eigen nennen kann, wie auch einen Sohn, entschließt er sich zu einer dramatischen Tat als er erfährt das Waffe-X wieder neue Opfer sucht. Im geschmolzenen Adamantium stirbt Logan und wird an einem geheimen Ort beigesetzt. Ein Zeichen seines Kampfes und ein Tribut an sein Heldendasein.