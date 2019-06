Der Padre Azul und seine prominenten Compadres

Von Tequila, wie ihn viele noch aus ihrer Jugend in wohl nicht so guter Erinnerung haben, ist beim „Padre Azul“ keine Rede. Zum einen wird die Premium-Spirituose des Salzburger Unternehmers Hans-Peter Eder aus 100 Prozent Blauer Agave traditionell in Mexiko, in einer kleinen Destillerie in Amatitán hergestellt. Und zum anderen hat Eder mit Patrick Knapp Schwarzenegger, dem Neffen von Arnold Schwarzenegger, sowie Erich Zawinul, dem Sohn der Jazz-Legende Joe Zawinul, prominente „Compadres“. „Hans-Peter und Patrick sind gerade bei Arnis Benefiz Poker Night“, verriet Zawinul.