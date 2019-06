Mozart gefeiert wie ein Rockstar

Eine erfrischende Art, die begeistert: „Mutig, sich an so ein alteingesessenes Hotel aus den 50er Jahren zu wagen. Aber die Erfrischungskur ist gelungen“, waren sich die Salzburger rund um Krebshilfe-Präsident Anton Graf, die Unternehmer Christine und Jörg-Wagner Berendt oder Blumenkünstlerin Carolin Doll einig. „Ich bin von der coolen Bar ganz angetan“, verriet Mediziner Michael Müller-Thies. Da war er nicht der Einzige. Die war nämlich Anziehungspunkt des Abends. Für jene, die zu tief ins Glas schauten war am nächsten Morgen mit einem Champagner-Katerfrühstück in die Galerie Mauroner vorgesorgt. Der Sprudel half aber nicht nur wieder auf die Beine, sondern motivierte auch gleich zum Kauf von Pia Clodis Mozart-Fotoedition.