Österreicher (47) lag tot in Hotelsuite im Kosovo

Ein Österreicher ist in einem Luxus-Hotel im Kosovo tot aufgefunden worden: Wie die „Krone“ erfuhr, lag der 47-jährige Geschäftsmann am Freitagnachmittag leblos in seiner Suite am Boden. Die Polizei wurde alarmiert. Die Ermittler waren zunächst skeptisch, darum wurde auch eine Obduktion angeordnet. Am Abend lag das vorläufige Ergebnis vor: Der Welser dürfte demnach eines natürlichen Todes gestorben sein.