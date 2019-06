youngCaritas lädt zur ersten cityChallenge

Caritas Einrichtungen öffnen am 29. Oktober ihre Türen und fordern junge Menschen von 12 bis 19 zu sogenannten „Challenges“ auf. Die Gruppen werden animiert, mit Menschen in Not in Interaktion zu treten, sich in Gesprächen mit Experten Wissen anzueignen oder durch konkrete Aktionen Probleme anzugehen. Der Kreativität sind beim Lösen der Challenges keine Grenzen gesetzt.