Erfolgreiche Suchaktion nach 81-Jährigem

Der Schwiegersohn des Vermissten hatte um 21 Uhr Alarm geschlagen. Polizei, Feuerwehr und Rettung machten sich in einer Siedlung, der angrenzenden Au und im Wald auf die Suche. 16 Hunde und ein Polizeihubschrauber waren beteiligt. Um 22.45 Uhr gab es Entwarnung. Der Pensionist dürfte zunächst zu Fuß in Sierning unterwegs gewesen sein, dann aber an seinem Wohnhaus einfach weitergegangen sein. Nach einem Fußmarsch von mehr als zehn Kilometern war der Mann völlig entkräftet.