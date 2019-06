„Eine Nacht in Rom“: Die unerfüllte Sehnsucht

Der Zyklus, der insgesamt auf vier Bücher ausgelegt ist, stammt aus der Feder von Jim. Seine Namen sind hierbei so unterschiedlich, wie seine Geschichten. Thierry Terrasson oder Téhy, so heißt er manchmal, ist ursprünglich ein Comickünstler der mit seine Zeichnungen und Geschichten in der Fantasik begonnen hat. Mit dem Comicprojekt „Sonnenfinsternis“ betrat er, in Zusammenarbeit mit dem belgischen Zeichner Alex Tefenkgi, zum ersten Mal wirklich intimen Boden. Und seitdem sind Beziehungskonstellationen, einfühlsame Texte und Sehnsüchte nicht mehr aus seinen Werken wegzudenken.



„Ich glaube, ich habe mir so viele Anfänge vorgestellt ... dass ich nicht weiss mit welchem ich beginnen soll“

Für viele Leute sind die Romanzen die Besten, aus denen nie etwas geworden ist. Das Verknallt-sein in das nette Mädchen aus der Parallelklasse, an das man heute noch zu oft denkt. Der charmante Junge beim Basketball-Training mit dem man sich so oft danach ein Eis geteilt hat. Man weiß nie, wie gut oder wie schlecht es hätte werden können und erhält sich die kleinen, großen Lieben auf einem eigenem Platz im Herzen. In Jim‘s Werken geht es oft um das Warten und das Wiederfinden, ebenso wie das Loslassen. Wie er an „Wo sind die großen Tage geblieben?“ demonstriert hat, weiß er wo es beim Leser weh tut. Wo all die wunden Punkte liegen, die uns die Luft rauben. Oft aber nicht immer, führt er selber den Zeichenstift und überzeugt mit realistischen Impressionen. Auch rund um Marie und Raphael sind mehr unausgesprochene Wörter als man zuerst glauben mag und um so schöner ist es das man die Comics nicht unbedingt im Ganzen lesen muss. Wo alles begonnen hat? Natürlich in Rom.