Rossi: „Wenn ich schnell bin, bin ich glücklich“

Motorrad-Ass Valentino Rossi hofft nach 33 Rennen ohneSieg in Barcelona auf die Trendwende. Yamaha-Jungstar Fabio Quartararo war am ersten Trainingstag für den Motorrad-WM-Lauf in Barcelona der Schnellste. KTM-Pilot Pol Espargaro überzeugte als starker Vierter, Altmeister Valentino Rossi wurde Siebenter. Zuvor verriet der 40-Jährige der „Krone“, warum er aktuell nicht ganz glücklich ist.