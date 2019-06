Ibiza-Affäre ist ein „Imageschaden für Österreich“

Beim Concordia Presseball haben sich am Freitagabend in Wien alle um Pulitzer-Preisträger David Barstow, der in den USA mit seinen Aufdecker-Geschichten immer wieder für Furore sorgt, gerissen. Der „New York Times“-Journalist brachte bereits zahlreiche Missstände, auch über US-Präsident Donald Trump, ans Licht. Selbst Österreich war unlängst am Cover seiner Zeitung, denn der Ibiza-Skandal schlug weltweit Wellen ...