Galaktisch! AC/DC rockt Ronaldo-lose Ramos-Party

Ronaldos Nummer 7

Obwohl der Portugiese fast zehn Jahre mit Ramos in Madrid geigte. Bei seiner „Präsentation“ kamen 2009 70.000 Fans ins Bernabeu. Ähnlich galaktisch geht es aber auch dieser Tage in Madrid zu. So jubelten 50.000 Anhänger Eden Hazard bei seiner „Vorstellung“ zu. Der Belgier gaberlte ein paar Mal, schoss dann einige Bälle in die Menge, ehe er sich den Fragen der Journalisten stellte, sagte: „Ich wollte schon immer hier spielen. Dass jetzt auch Zidane hier Trainer ist, war auch ein Faktor.“ Nur sein Wunsch nach der Trikotnummer 10 erfüllt sich nicht. Die behält Modric. Spekuliert wird jetzt mit der Nummer 7 – stilecht für den Nachfolger von Ronaldo.