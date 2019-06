US-Schüler (11) wehrt Einbrecher mit Machete ab

Der Vorfall erinnert an den Kultfilm „Kevin allein zu Haus“: Ein Elfjähriger hat in Mebane im US-Bundesstaat North Carolina einen gewalttätigen Einbrecher mit einer Machete abgewehrt. Der Schüler war vom Täter erst in einen Kasten gesperrt worden - er konnte sich allerdings befreien und ihn nach einem Gerangel schließlich in die Flucht schlagen.