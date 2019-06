Betrunkener Biker verletzt sich bei Sturz schwer

Zu tief ins Glas geschaut hatten am Freitagabend zwei Mountainbiker (34, 37) - und das wurde beiden zum Verhängnis! Sie waren von Mieders in Richtung Fulpmes unterwegs. Wegen eines Fahrfehlers kam der 37-Jährige zu Sturz und zog sich Schürfverletzungen und Rötungen am ganzen Körper zu. Die Männer werden angezeigt.