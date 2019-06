Nova Rock: Ein Triumphzug von Slayer und The Cure

Feines Gegenspiel

Mit „Shake Dog Shake“ eröffneten Robert Smith, wie immer den Anschein erweckend, aus einem Film von Tim Burton gepurzelt zu sein, und seine Band das lange Set. Dichter (Bühnen-)Nebel waberte, musikalisch gab es allerdings nicht nur Düsternis. Gediegenen Synthie-Flächen wurden teils fast epischen Gitarrenparts entgegengesetzt, „Just One Kiss“ von 1982 als Musterbeispiel von Wave-Goth-Punk wirkte genauso wenig in die Jahre gekommen wie der „Lovesong“: Mit Textzeilen wie „Whenever I‘m alone with you, You make me feel like I am home again“ setzte Smith einen lyrischen Gegenpol zu so manch martialischer Metal-„Poesie“.