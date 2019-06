Todesschüsse in Salzburg: Verdächtiger in Haft!

Mögliche Tatwaffe wird weiterhin untersucht

Am Mittwoch hatte die Polizei bekannt gegeben, dass am Wochenende davor ein Passant in Lehen eine Glock-Pistole, Kaliber neun Millimeter, gefunden hatte. War es die Tatwaffe? Das Schussbild wird derzeit im Bundeskriminalamt in Wien mit den Spuren vom Tatort abgeglichen. Auch ein Glas mit DNA-Spuren wurde sichergestellt.