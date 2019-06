Vier Monate altes Baby bei Frontalcrash verletzt

Eine 56-Jährige aus St. Peter am Wimberg ist am Freitag gegen 17:10 Uhr mit ihrem Pkw auf der Brandstätter Straße Richtung Eferding gefahren. Im Gemeindegebiet von Eferding soll sie laut Zeugenaussagen plötzlich auf die linke Fahrbahnseite gekommen und frontal mit dem entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einer 26-Jährigen aus Aschach an der Donau, kollidiert sein.