Lungauer Gemeinden stimmten gegen die Windräder

Klimaforscher sind sich einig: Um die globale Erwärmung aufzuhalten, braucht es erneuerbare Energien. In den Wintermonaten sind Windräder am effizientesten. Zwei Drittel der für Windkraft geeigneten Flächen liegen im Lungau - ohne ihn droht die Wende zu scheitern. Andererseits: Die rund 200 Meter hohen Windräder sind insbesondere auf den Bergen nicht zu übersehen und sorgen für gravierende Einschnitte in das Landschaftsbild. Genau das könnte Touristen, die das Naturjuwel Lungau besuchen wollen, abschrecken - befürchten Touristiker. Am Samstag gab es dazu die Abstimmung der 15 Gemeinden: Sie fiel mit 12:3 gegen die Windräder aus - zumindest für die nächsten zehn Jahre.