„Wichtiger Schritt“: Hauptverdächtiger verhaftet

Am Freitag ist „ein wichtiger Schritt“ bei der Fahndung nach den Drahtziehern der Oster-Anschläge in Sri Lanka verkündet worden. Der Grund: Fünf verdächtige Sri Lanker, die im Zusammenhang mit dem verheerenden Angriff auf Christen mit mehr als 250 Toten in Saudi-Arabien festgenommen worden waren, sind an ihr Heimatland ausgeliefert worden. Unter ihnen auch der 29-jährige Ahamed Milhan Hayathu Mohamed, der als ranghohe Führungsfigur der Islamistengruppe National Thowheeth Jama‘ath (NTJ) gilt und wegen des Oster-Blutbads international (Red Notice) gesucht wurde.