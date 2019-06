So geht’s Chris Froome nach seinem Horror-Sturz!

Der Gesundheitszustand des am Mittwoch bei einem Sturz schwer verletzten britischen Radstars Christopher Froome entwickelt sich günstig! Der vierfache Tour-de-France-Sieger befindet sich aber weiter auf der Intensivstation der Uniklinik in Saint-Etienne, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Freitag von Primar Remi Philippot.