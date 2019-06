Neumayer-Sieg dämpft Radstadts Ambtionen

Beim STC ist das verpasste Bundesliga-Final Four abgehakt, gegen Klosterneuburg sollen am Samstag (11) erste Schritte zum Klassenerhalt in Liga eins gelingen. „Letzte Saison haben wir auswärts 9:0 gewonnen“, erinnert sich Jakob Aichhorn, „und sie sind auch heuer sicher einer der leichteren Gegner. Da müssen wir zumindest zwei Punkte holen.“ Trotz des Fehlens von Lukas Rosol dürfen die Niederösterreicher kein Stolperstein sein.