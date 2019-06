Alkolenker musste durch Kofferraum geborgen werden

Der 63-jährige Fahrzeuglenker aus dem Bezirk Spittal/Drau war am Freitag gegen 14.30 Uhr im Ortsgebiet von Millstatt auf der Alexanderhofstraße in Richtung Tangerner Weg unterwegs, als er plötzlich mit seinem Pkw zu nahe an den rechten Fahrbahnrand geriet und mit der rechten vorderen Seite gegen eine Befestigungsmauer prallte. Das Fahrzeug wurde dabei ausgehoben und stürzte auf die linke Fahrzeugseite. Der Lenker erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde von der Feuerwehr Millstatt über den Kofferraum geborgen. Nach medizinischer Erstversorgung wurde er vom Rettungsdienst in das Krankenhaus Spittal/Drau gebracht. Ein beim Lenker durchgeführter Alkotest verlief positiv und ergab eine starke Alkoholisierung. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Die Feuerwehr Millstatt stand mit 49 Mann im Einsatz. Während der Bergung des Fahrzeuge war die Alexanderhofstraße von 16.10 bis 16.45 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.