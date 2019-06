Bande setzte gestohlenes Firmen-Fahrzeug in Brand

Profi-Täter machten in der Nacht auf Donnerstag im südoststeirischen Deutsch Goritz reiche Beute. Von einem Firmenareal stahlen sie zwei Minibagger, einen Anhänger und als Zugfahrzeug einen 3,5-Tonnen-Lkw. Das Schwerfahrzeug steckten sie in Slowenien in Brand. Die Polizei ersucht um Hinweise.